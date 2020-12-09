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На рязанку завели дело за продажу алкоголя
Ранее женщину привлекали к административной ответственности за это нарушение. Теперь ей грозит крупный штраф.

Рязанка незаконно продавала алкоголь в доме на улице Тимакова. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее женщину привлекали к административной ответственности за это нарушение, ей назначали штраф. Женщина продолжила незаконно продавать спиртное. Полиция возбудила уголовное дело по статье 171.4 КУ РФ. Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.