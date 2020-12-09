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Многодетным рязанкам рассказали о досрочном выходе на пенсию
Женщины, которые родили и воспитали минимум до восьми лет троих и более детей, могут выйти на пенсию раньше. Об этом сообщили в региональном ПФР.

Женщины, которые родили и воспитали минимум до восьми лет троих и более детей, могут выйти на пенсию раньше. Об этом сообщили в региональном ПФР.

Рязанки с тремя детьми смогут обратиться за назначением выплат в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с пятью и больше — в 50 лет.

Для льготного выхода на пенсию многодетным матерям нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.