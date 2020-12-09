Калужане создали петиции «за» и «против» праздничных мероприятий
Оба обращения к властям набирают популярность, их подписывают люди. Об этом передает «Калужские новости».
Калужане создали петиции, одна из которых выступает «
Оба обращения к властям набирают популярность, их подписывают люди. Одни считают, что у людей нельзя отбирать Новый год. Тем, кто опасается за свое здоровье, они советуют оставаться дома.
Другие просят снять с города статус Новогодней столицы, чтобы наплыв туристов не подвергал здоровье калужан опасности.