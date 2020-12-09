Через сапожковское село на пять дней перекроют движение

Проезд от Сапожка до Сараев закроют из-за дороги, которая обвалилась в районе ручья Проявный. Сейчас идет подготовка к предстоящему ремонту.

Через село Морозовы-Борки Сапожковского района на пять дней перекроют движение — с 15 по 19 декабря. Об этом рассказал начальник участка ООО «Спецстройуниверсал» из Рязани Сергей Бубнов, пишет издательство « Пресса ».

Проезд от Сапожка до Сараев закроют из-за дороги, которая обвалилась в районе ручья Проявный. Сейчас идет подготовка к предстоящему ремонту.

По словам Бубнова, после работ ручей под дорожным полотном пойдет по новому руслу. Старую переливную трубу демонтируют, отремонтированный участок дороги засыплют щебнем, асфальт здесь положат весной.