Audi отзовет в России почти 900 автомобилей

Audi отзовет в России 874 автомобиля моделей A8, S8, S8 plus. Об этом сообщил
Под отзыв попали 874 автомобиля Audi A8, S8, S8plus, реализованных в период с 2012 по 2017 годы.
Машины отзовут из-за технических неполадок.
«В неблагоприятной ситуации может деформироваться и отсоединиться уплотнитель водоотводящего короба», — отметили в Росстандарте.
Отсоединившийся уплотнитель водоотводящего короба может соприкасаться с горячими деталями в моторном отсеке, что может вызвать возгорание.
Владельцев машин проинформируют об отзыве. Также можно самостоятельно узнать об этом, сопоставив VIN-код автомобиля