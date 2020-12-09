Audi отзовет в России почти 900 автомобилей

Под отзыв попали 874 автомобиля Audi A8, S8, S8plus, реализованных в период с 2012 по 2017 годы. Машины отзовут из-за технических неполадок.

Audi отзовет в России 874 автомобиля моделей A8, S8, S8 plus. Об этом сообщил Росстандарт .

Под отзыв попали 874 автомобиля Audi A8, S8, S8plus, реализованных в период с 2012 по 2017 годы.

Машины отзовут из-за технических неполадок.

«В неблагоприятной ситуации может деформироваться и отсоединиться уплотнитель водоотводящего короба», — отметили в Росстандарте.

Отсоединившийся уплотнитель водоотводящего короба может соприкасаться с горячими деталями в моторном отсеке, что может вызвать возгорание.