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Audi отзовет в России почти 900 автомобилей
Под отзыв попали 874 автомобиля Audi A8, S8, S8plus, реализованных в период с 2012 по 2017 годы. Машины отзовут из-за технических неполадок.

Audi отзовет в России 874 автомобиля моделей A8, S8, S8 plus. Об этом сообщил Росстандарт.

Под отзыв попали 874 автомобиля Audi A8, S8, S8plus, реализованных в период с 2012 по 2017 годы.

Машины отзовут из-за технических неполадок.

«В неблагоприятной ситуации может деформироваться и отсоединиться уплотнитель водоотводящего короба», — отметили в Росстандарте.

Отсоединившийся уплотнитель водоотводящего короба может соприкасаться с горячими деталями в моторном отсеке, что может вызвать возгорание.

Владельцев машин проинформируют об отзыве. Также можно самостоятельно узнать об этом, сопоставив VIN-код автомобиля перечнем на сайте Росстандарта или воспользоваться интерактивным поиском. Узнать о наличии автомобиля в отзывной программе также можно с помощью специального сервиса.