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Активисты ОНФ потребовали переселить людей из исторического здания в центре Рязани
Здание известно как доходный дом Карнеева, оно признано объектом, представляющим историко-культурную ценность. Сейчас в доме 6 квартир, в которых проживают 5 семей.

Активисты ОНФ призвали власти переселить людей из исторического здания в центре Рязани. Дом №31 на улице Кудрявцева 1876 года постройки нужно признать непригодным для проживания, считают общественники.

Здание известно как доходный дом Карнеева, оно признано объектом, представляющим историко-культурную ценность. Сейчас в доме 6 квартир, в которых проживают 5 семей. Здание значительно обветшало, на стенах появились трещины, прохудилась крыша.

Как отметили в ОНФ, дом внесли в региональную программу капремонта, но после него на здании образовались новые трещины, в квартирах начали отходить стены, полы и потолки.

Активисты предлагают расселить рязанцев из ветхого жилья по федеральной программе, а затем продумать варианты сохранения исторического здания.