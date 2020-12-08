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За неделю на пожарах в Рязанской области погибли трое
Огонь уничтожил и повредил 20 строений и 2 автомобиля. В 10 случаях горел мусор, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За неделю, с 30 ноября по 6 декабря, в Рязанской области произошло 29 пожаров. В 10 случаях горел мусор, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь уничтожил и повредил 20 строений и 2 автомобиля. Погибли трое человек.

30 ноября горел жилой дом на улице Советской в Рязани, погибла женщина 1931 года рождения.

1 декабря во время пожара в жилом доме в деревне Ногино Рыбновского района погиб мужчина 1962 года рождения.

6 декабря горел многоквартирный дом на улице Вишневой в деревне Новоселки Рязанского района, погиб мужчина 1972 года рождения.

Кроме того, 6 декабря на озере Бабинка Рязанского района подо льдом обнаружили тело мужчины 1985 года рождения.