Врач рассказал о пожизненных последствиях коронавируса

Слабость и расстройства осязания у переболевших коронавирусом могут остаться на всю жизнь. Вероятность, с которой возникнут последствия, зависит от возраста и состояния здоровья пациента.

Слабость и расстройства осязания у переболевших коронавирусом могут остаться на всю жизнь. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает «Вечерняя Москва».

«Самое распространенное, на что жалуются пациенты, — выраженная слабость. Такая, что сил нет ни на что вообще, очень тяжело входить в привычный ритм. Второе по распространенности — парестезия, постоянное ощущение покалывания, кручения в конечностях», — говорит врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Кроме того, по словам врача, у перенесших ковид часто встречается повышенное давление.

Кондрахин уточнил, что вероятность возникновения последствий зависит от возраста и состояния здоровья пациента. «Если у человека изначально были такие факторы риска, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, то, разумеется, риск развития тяжелых последствий, таких как, например, проблемы с сосудами, будет выше. Вместе с тем симптомы, связанные с воздействием коронавируса на мозг, развиваются независимо от возраста и общего состояния пациента». — предупреждает врач.