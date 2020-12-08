Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов предостерег россиян от покупки антибиотиков и самостоятельного приема противовирусных препаратов.

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с « АиФ » назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии. Речь идет о жаропонижающих средствах и каплях в нос.

«Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19», — посоветовал специалист.

Он предостерег россиян от покупки антибиотиков и самостоятельного приема противовирусных препаратов. Зырянов пояснил, что эти лекарства «обладают массой нежелательных реакций», их может выписать только врач.

Медик также рекомендовал не злоупотреблять витамином D: в избытке он способен привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам.