В трехлетний бюджет региона внесли поправки

В понедельник, 7 декабря, состоялись заседания комитетов облдумы, члены которых рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» во втором чтении.

В понедельник, 7 декабря, состоялись заседания комитетов облдумы, члены которых рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» во втором чтении.

Проект приняли в первом чтении, однако в него потребовалось внести изменения. Это связано с тем, что в бюджете России предусмотрели выделение средств регионам. В частности, Рязанская область получит 13,4 млрд рублей, на 2021 год — 5,3 млрд. С учетом поправок расходы на следующий год сформированы в размере 69,9 млрд.

«В бюджете в полном объеме обеспечены текущие расходы по сохранению уровней зарплат, содержанию сети бюджетных учреждений, индексации мер соцподдержки, а также софинансированию мероприятий по нацпроектам и страховым взносам на обязательное медстрахование», — пояснила министр финансов Марина Наумова.

По направлениям деятельности комитета по соцвопросам предусмотрено финансирование 7 государственных и 1 ведомственной целевой программы региона.

аибольший объем средств в 2021 году направляется на госпрограмму «Развитие образования и молодежной политики» — 18 млрд с учетом 1,3 млрд, внесенных ко второму чтению.

На мероприятия по нацпроектам «Образование» и «Демография» заложено финансирование на:

строительство школ в Сасове и Кальном в Рязани;

разработку проектной документации учебного корпуса Лесно-Конобеевской школы-интерната Шацкого района;

обновление материально-технической базы и благоустройство зданий общеобразовательных учреждений;

создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в детских дошкольных организациях (планируется ввод в эксплуатацию 8 объектов);

развитие профессионального образования;

укрепление здоровья школьников;

кадровое обеспечение системы образования.

Объем средств на госпрограмму «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» в 2021 году составит 1,8 млрд, из которых 1,3 млрд — федеральные деньги. Поправками ко второму чтению средства увеличены на 76 млн и на 74,8 млн из федерального и регионального бюджетов соответственно.

По нацпроекту «Культура» в 2021 году намечено возведение двух Домов культуры в селе Ямбирно Шацкого района и деревне Ровное Рязанского района. На это направят 74,3 млн.

Существенно увеличены расходы по нацпроекту «Здравоохранение», которые выделены на:

продолжение строительства онкодиспансера в Рязани;

разработку проектной документации инфекционного отделения детской областной клинической больницы;

возведение 4-х и разработку проектной документации 13-и фельдшерско-акушерских пунктов.

Одна из самых емких госпрограмм «Социальная защита и поддержка населения» с объемом финансирования на 2021 год — 11 млрд. Поправками ко второму чтению федеральные средства увеличены на 2,3 млрд. Ассигнования в рамках нацпроекта «Демография» пойдут на строительство спального корпуса на 150 мест для дома престарелых и инвалидов в Елатьме, реализацию проекта «Старшее поколение», поддержку семей при рождении детей. Значительная доля средств выделяется за рамками нацпроекта: на предоставление мер соцподдержки населения — 6,3 млрд, на реализацию социального контракта — 255 млн.