В Сасове ввели карантин из-за бешенства животных
Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга.
В Сасове ввели карантин из-за бешенства животных. Соответствующее постановление правительства Рязанской области официально опубликовали 7 декабря.
Бешенство обнаружили во дворе дома №40 на улице Революции. Зоной заболевания объявили улицу целиком.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга.
Больных зверей усыпят. Ограничения продлятся до 4 февраля.