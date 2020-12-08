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В Сасове ввели карантин из-за бешенства животных
Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга.

В Сасове ввели карантин из-за бешенства животных. Соответствующее постановление правительства Рязанской области официально опубликовали 7 декабря.

Бешенство обнаружили во дворе дома №40 на улице Революции. Зоной заболевания объявили улицу целиком.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга.

Больных зверей усыпят. Ограничения продлятся до 4 февраля.