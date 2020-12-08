В Сасове в аварии с грузовиком погибла женщина
ДТП произошло во вторник, 8 декабря, в 18:00 у дома №92 на улице Революции. Renault Sandero столкнулся с грузовиком «ГАЗ».
В Сасове в аварии с грузовиком погибла женщин. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.
ДТП произошло во вторник, 8 декабря, в 18:00 у дома №92 на улице Революции. Renault Sandero столкнулся с грузовиком «ГАЗ».
Пассажирка легковой машины скончалась по пути в больницу. Водитель и еще один пассажир Renault получили травмы, им оказали медпомощь.