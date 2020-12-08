В Сапожковском районе нашли труп с повреждениями

Уже есть результаты вскрытия. Следователи проводят проверку.

В субботу, 5 декабря в селе Новокрасное Сапожковского района нашли труп мужчины. 61-летний местный житель скончался в своем доме, пишет « Комсомольская правда ».

На теле обнаружили ссадины, полученные от падений еще при жизни. По словам приходивших накануне электриков, мужчина злоупотреблял алкоголем.

Вскрытие показало, что пенсионер скончался не от черепно-мозговой травмы, а от сердечной недостаточности. Следователи проводят проверку.