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В Сапожковском районе нашли труп с повреждениями
Уже есть результаты вскрытия. Следователи проводят проверку.

В субботу, 5 декабря в селе Новокрасное Сапожковского района нашли труп мужчины. 61-летний местный житель скончался в своем доме, пишет «Комсомольская правда».

На теле обнаружили ссадины, полученные от падений еще при жизни. По словам приходивших накануне электриков, мужчина злоупотреблял алкоголем.

Вскрытие показало, что пенсионер скончался не от черепно-мозговой травмы, а от сердечной недостаточности. Следователи проводят проверку.

Фото ru.depositphotos.com