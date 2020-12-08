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В Рязанской области продолжился рост заболеваемости ОРВИ
В регионе не зарегистрировали случаев гриппа. Больше половины жителей области (52%) сделали прививки.

В Рязанской области продолжился рост заболеваемости ОРВИ. Данные за неделю с 30 ноября по 6 декабря сообщил региональный Роспотребнадзор.

«Уровень заболеваемости оставался ниже расчетного эпидемического порога по области на 0,1%, по Рязани на 10%", — отметило ведомство.

Большинство заболевших (53%) — дети.

«Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, среди лиц старше 15 лет расчетный показатель превышен на 9,2%, что связано с большей обращаемостью взрослых по сравнению с предыдущими сезонами в связи с COVID-19», — уточнили специалисты.

В регионе не зарегистрировали случаев гриппа. Больше половины жителей области (52%) сделали прививки.