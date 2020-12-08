Число жертв COVID-19 в Рязанской области выросло до сотни

В России за сутки зарегистрировали 26 097 случаев коронавируса (всего 2 515 009), выздоровели 24 938 человек (1 981 526), умерли 562 (44 15).

С начала пандемии Рязанской области от COVID-19 умерли сто человек. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил столчиный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 124 случая заражения (всего 15 036), вылечились 143 пациента (13 455), умерли двое (100).

В России за сутки зарегистрировали 26 097 случаев коронавируса (всего 2 515 009), выздоровели 24 938 человек (1 981 526), умерли 562 (44 15).