В рязанских торговых центрах провели «масочные» рейды

Наличие масок проверяли у посетителей ТЦ «Зельгрос», «Метро», «Европа» (на улицах Советской Армии и Большой), «Премьер», «Атрон», «Малина», «Виктория Плаза», «Круиз», «Алина» на улице Новоселов. Наличие масок проверяли у посетителей ТЦ «Зельгрос», «Метро», «Европа» (на улицах Советской Армии и Большой), «Премьер», «Атрон», «Малина», «Виктория Плаза», «Круиз», «Алина» на улице Новоселов.

Во вторник, 8 декабря, в рязанских торговых центрах провели «масочные» рейды. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Наличие масок проверяли у посетителей ТЦ «Зельгрос», «Метро», «Европа» (на улицах Советской Армии и Большой), «Премьер», «Атрон», «Малина», «Виктория Плаза», «Круиз», «Алина» на улице Новоселов.

В рейдах участвуют полицейские, росгвардейцы, дружинники и чиновники. Они составляют на горожан, которые отказываются от ношения масок в общественных местах, протоколы по статье 20.6.1 КоАП. Суд может оштрафовать нарушителей на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. С нарушителями также проводят разъяснительные беседы.