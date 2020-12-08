В рязанских больницах вновь выросло число пациентов с COVID-19

Состояние 72 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 427 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 65 человек, из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ.

В рязанских больницах вновь выросло число пациентов с COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, во вторник, 8 декабря, в стационаре лечат 564 рязанца. Накануне больных было 559. Среди пациентов больниц — десять детей.

Состояние 72 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 427 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 65 человек, из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ.