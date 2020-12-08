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В Рязани задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск
Речь идет о 22-летнем рязанце и 33-летнем жителе Тамбовской области. На первого завели дело по статье 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Второй скрывался от органов исполнения наказания.

В Рязани задержали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Речь идет о 22-летнем рязанце и 33-летнем жителе Тамбовской области. На первого завели дело по статье 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Второй скрывался от органов исполнения наказания, его задержали во время патрулирования улиц Московского района

Мужчин передали инициаторам розыска.