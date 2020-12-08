В Рязани наградили волонтеров

Руководитель комитета облдумы по вопросам госустройства и местного самоуправления, председатель президиума областного отделения Российского Красного Креста Татьяна Панфилова поблагодарила их за неравнодушие и желание тратить личное время и ресурсы на общественно значимое дело.

В День добровольца, 5 декабря, рязанских волонтеров наградили памятным знаком Российского Красного Креста «Даша Севастопольская». Награду вручили волонтерам, медработникам и сотрудникам учреждений соцзащиты, которые в период пандемии помогают людям.

Руководитель комитета облдумы по вопросам госустройства и местного самоуправления, председатель президиума областного отделения Российского Красного Креста Татьяна Панфилова поблагодарила их за неравнодушие и желание тратить личное время и ресурсы на общественно значимое дело.

В рамках Дня добровольца регион присоединился к марафону «#МыВместе», который проводился Федеральным агентством по делам молодежи. В школах прошли уроки, посвященные волонтерству. В торговых центрах работали «Точки DOBRO», где были размещены информационные стенды с волонтерскими вакансиями, организована раздача листовок, проводились консультации на сайте Добро.ру. Также прошла акция «Подари детям праздник», в рамках которой все желающие смогли выбрать письмо ребенка из школы-интерната и подарить ему новогодний подарок согласно пожеланию.