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В Рязани начали набирать третий волонтерский отряд для помощи медикам и больным COVID-19
Сейчас медикам в ОКБ помогают десять добровольцев. Они передают пациентам посылки и продукты, сопровождают на процедуры, убираются в палатах. Это второй по счету волонтерский отряд, добровольцы закончат работать в воскресенье, 13 декабря.

В Рязани набирают третий волонтерский отряд для помощи медикам и больным COVID-19. Он заработает с 14 декабря. Об этом во вторник, 8 декабря, на встрече с главой Рязани, председателем гордумы Юлией Рокотянской сообщил руководитель Рязанского городского волонтерского центра, член Общественной палаты города Юрий Пинигин. Вместе с ними организацию деятельности волонтеров также обсуждала замглавы мэрии Надежда Штевнина.

Пинигин рассказал, что сейчас медикам в ОКБ помогают десять добровольцев. Они передают пациентам посылки и продукты, сопровождают на процедуры, убираются в палатах. Это второй по счету волонтерский отряд, добровольцы закончат работать в воскресенье, 13 декабря.

Сейчас идет набор добровольцев в третью группу для работы с 14 по 27 декабря на неполный день. Рязанцев приглашают для помощи в «красной» или «зеленой» (чистой) зонах. Перед работой волонтеры будут сдавать мазки и кровь на антитела. Обязательные условия — возраст от 18 до 60 лет, отсутствие тяжелых хронических заболеваний органов дыхания и диабета.

Юлия Рокотянская поддержала деятельность Рязанского городского волонтерского центра.

«В условиях пандемии, когда медицинский персонал работает с колоссальной нагрузкой, деятельность волонтеров необыкновенно важна. Сейчас идет набор в третью группу добровольцев, но помощь потребуется и в дальнейшем, особенно в новогодние праздники», — отметила глава муниципального образования. Она обсудила с Юрием Пинигиным необходимость поощрения активных волонтеров.

Чтобы присоединиться к команде волонтеров, необходимо связаться с Юрием Пинигиным по телефону: +7 (920) 959-00-02.