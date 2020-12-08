В Рязани бездомные собаки напали на ребенка

Жители поселка Керамзавода отмечают, что в этот же день собаки проникли в несколько дворов и загрызли домашних куриц. Пострадавшие написали заявление в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела.

В Рязани бездомные собаки напали на ребенка. Об этом РЗН. инфо рассказали очевидцы инцидента, который произошел 25 ноября на улице Роща.

По их словам, ребенок отделался испугом, одежда помогла «спастись» от укусов.

Жители поселка Керамзавода отмечают, что в этот же день собаки проникли в несколько дворов и загрызли домашних куриц. Пострадавшие написали заявление в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела.

«Установить хозяев собаки, которая загрызла кур, не предоставляется возможным», — говорится в отказе.

Редакция обратилась в администрацию города с просьбой заняться отловом животных на территории поселка.