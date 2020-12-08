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В Россию запретят ввозить томаты и яблоки из Азербайджана
В Россию с 10 декабря запретят ввозить томаты и яблоки из Азербайджана. Россельхознадзор уточнил, что запрет будет действовать «в целях сохранения фитосанитарного благополучия».

В Россию с 10 декабря запретят ввозить томаты и яблоки из Азербайджана. Россельхознадзор уточнил, что запрет будет действовать «в целях сохранения фитосанитарного благополучия».

Специалисты службы неоднократно выявляли вредные организмы в импортируемой продукции. Так, с 22 октября они 17 раз находили в продуктах южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.

Азербайджан — достаточно крупный поставщик растительной продукции в Россию.

По данным Федеральной таможенной службы, Азербайджан в 2019 году занимал первое место по поставкам томатов в Россию (172,359 тысячи тонн).