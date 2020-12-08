В России запретят хранить вещи на чердаках и цокольных этажах

С 1 января 2021 года в силу вступает постановление Правительства, которое устанавливает правила противопожарного режима в домах. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

С 1 января 2021 года в силу вступает постановление Правительства, которое устанавливает правила противопожарного режима в домах. Об этом агентству « Прайм » рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Теперь жильцам нельзя будет хранить личные вещи на чердаках многоквартирных домов и на цокольных этажах. Газовые приборы нельзя будет эксплуатировать, если они неисправны или не прошли техобслуживание.

«Теоретически, таким образом можно запретить использование любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца», — отметил Кричевский.

Также документ запрещает оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Решетки на окнах подвалов должны открываться, как и на первых этажах.

Согласно статье 20.4 КоАП, за эти правонарушения предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В случае, если будет причинен вред здоровью других людей, применяется статья 219 УК.

Кроме того, с января все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.