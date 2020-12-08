В России стартует Всероссийская акция «Неделя ГТО»

Пять самых активных участников получат подарки с символикой федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Найти и скачать карточки можно на официальном портале федерального проекта «Спорт-норма жизни» или в соцсетях нацпроектов России.

В понедельник, 7 декабря, Минспорт России и АНО «Национальные приоритеты» запустили Всероссийскую акцию «Неделя ГТО» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В рамках акции каждый желающий может бросить себе вызов, выполнить норматив ГТО и стать мастером упражнения. Чтобы стать мастером отжиманий, подтягиваний, бега, скандинавской ходьбы и других упражнений, любителям спорта нужно опубликовать видео или фото в соцсетях с хештегом #неделяГТО.

Специально для мастеров упражнений разработали карточки, которые можно размещать на своей странице и делиться историями успеха выполнения испытаний комплекса ГТО, отправлять друзьям.

Пять самых активных участников получат подарки с символикой федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Найти и скачать карточки можно на официальном портале федерального проекта «Спорт-норма жизни» или в соцсетях нацпроектов России.

Кроме того, в мессенджерах (Telegram, Viber, Whats App) можно будет найти тематический стикерпак с талисманами ГТО, а также в Facebook сторонники активного и здорового образа жизни смогут присоединиться к движению ГТО и опубликовать на своей странице фото с использованием специальной рамки.

В рамках акции в регионах будут устанавливать информационные стенды с комплексом упражнений, который направлен на подготовку к успешному выполнению нормативов ГТО. В период акции «Неделя ГТО» в соцсетях нацпроектов России ежедневно будут публиковать мини-интервью с послами ГТО. Своими спортивными секретами поделятся Светлана Журова, Светлана Болдыкова, Ирек Зиннуров, Андрей Ким, Даци Дациев и Андрей Сироткин.

Финалом Всероссийской акции станет Фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО», который пройдет впервые в новой соревновательной форме и откроет череду событий, приуроченных к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР).

Фестиваль соберет команды из 32 регионов страны, в которые войдут сильнейшие физкультурники-любители, способные выполнять нормативы ГТО с максимальным результатом. За звание «Чемпион ГТО» будут бороться команды, состоящие из шести физкультурников (по одному мужчине и женщине в возрасте 18-29 лет, 30-39 лет и 40-49 лет), соответствующих VI, VII и VIII возрастным ступеням комплекса ГТО.

Спортивная программа Фестиваля будет состоять из двух частей: выполнение испытаний комплекса ГТО на максимально возможный результат и «Эстафета ГТО». Участникам предложат выполнить упражнения на силу, гибкость, меткость, скорость.

12 декабря состоится торжественная церемония открытия, после чего спортсмены приступят к соревнованиям. В конце дня будут определены 14 команд-финалистов и победители личных зачетов («Чемпион ГТО: сила», «Чемпион ГТО: гибкость», «Чемпион ГТО: скорость», «Чемпион ГТО: меткость»).

13 декабря пройдет «Эстафета ГТО», в которой примут участие команды, занявшие 1-14 места в общекомандном зачете по итогам первого соревновательного дня. Вечером состоится церемония закрытия, на которой будут объявлены победители.

Команда-победитель получит право на проведение Фестиваля в следующем году.

В настоящее время испытания ГТО может пройти любой человек в возрасте от 6 лет и старше. Комплекс ГТО состоит из 58 упражнений, которые определяют силу, выносливость, гибкость, быстроту, ловкость, меткость, прикладные навыки. Среди них бег на короткие и длинные дистанции, бег на лыжах, упражнения на мышцы пресса, прыжки в длину с места и разбега, плавание, стрельба из винтовки и другие.