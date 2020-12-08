В России изменили правила работы автошкол

В России изменили правила работы автошкол. Их обяжут в течение пяти дней передавать сведения о будущих водителях в полицию. Сейчас они должны сообщать информацию об учениках не позже, чем за месяц до окончания обучения группы.

В России изменили правила работы автошкол. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает РИА Новости.

Автошколы обяжут в течение пяти дней передавать сведения о будущих водителях в полицию. Приказ вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Сейчас автошколы должны сообщать информацию об учениках не позже 30 дней до окончания обучения группы.

В документе отмечается, что сведения будут представляться с учетом закона о персональных данных.