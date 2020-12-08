В регионе 45 предпритий вошли в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

Стартовое совещание по вопросам внедрения инструментов «бережливого производства» прошло на ООО НПО «Ризур», которое стало 45 предприятием-участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в регионе.

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области сообщает о том, что 8 декабря представители Агентства развития производственных систем и компетенций провели совещание в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на одном из предприятий региона.

Стартовое совещание по вопросам внедрения инструментов «бережливого производства» прошло на ООО НПО «Ризур», которое стало 45 предприятием-участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в регионе.

В ходе совещания участники узнали о том, что первый этап работы на предприятии продлится 6 месяцев. Реализация плановых мероприятий будет организована при кураторстве экспертов РЦК — оператора нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Рязанской области.

В течение полугода активной фазы реализации мероприятий нацпроекта на НПО «Ризур» сотрудникам предприятия при поддержке экспертов РЦК предстоит освоить принципы «бережливого производства», основы безопасности, пройти практикумы по грамотной переналадке оборудования, изучить методы эффективной мотивации сотрудников.

Совместно с экспертами РЦК будут подготовлены «карты потока» — описание текущего, целевого и идеального состояния предприятия, разработаны варианты ликвидации «узких мест».

По результатам 6-месячной работы будет сформирован «План тиражирования» — своеобразный график продвижения всех инструментов «бережливого производства», апробированных и внедренных в рамках пилотного проекта, на предприятии в целом. Предполагается, что благодаря мероприятиям нацпроекта к 2023 году производительность труда на НПО «Ризур» повысится не менее чем на 30%.