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В правительстве одобрили изменение регионального бюджета
Во вторник, 8 декабря, губернатор Николай Любимов провел заседание правительства в режиме видеоконференцсвязи. На нем одобрили изменения областного бюджета 2020 года: доходная и расходная части увеличены на 1 419 749, 3 тыс рублей — дополнительно поступающие федеральные целевые средства.

Во вторник, 8 декабря, губернатор Николай Любимов провел заседание правительства в режиме видеоконференцсвязи. На нем одобрили изменения областного бюджета 2020 года: доходная и расходная части увеличены на 1 419 749, 3 тыс рублей — дополнительно поступающие федеральные целевые средства.

По словам министра финансов региона Марины Наумовой, эти средства были направлены, в том числе, на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, а также оказание дополнительной соцподдержки населению.

Корректировки в бюджет предусматривают увеличение ассигнования резервного фонда правительства для проведения мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения вируса. Наумова отметила, что в целом доходы облбюджета на 2020 год увеличены на 872 572, 6 тыс, расходы — на 231 718, 1 тыс. Дефицит региональной казны сокращается на 640 854, 5 тыс.

Кроме того, министр финансов доложила о работе по централизации бухгалтерского учета и отчетности. Предполагается, что основной площадкой для централизации учетных функций органов исполнительной власти и подведомственных им казенных учреждений станет ГКУ «Центр бухгалтерского учета».

Министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина рассказала о значительной экономии средств, которая сложилась по результатам конкурсных процедур при строительстве школ и детских садов.

«Все эти изменения послужат поддержкой нашим предпринимателям, которые сейчас испытывают трудности во многих сферах деятельности. Кроме того, для некоторых граждан это может послужить стимулом для занятия предпринимательской деятельностью», — отметил губенатор Любимов.

Кроме того, участники заседания одобрили проект постановления, предусматривающий увеличение с 1 января 2021 года стоимости месячного именного социального талона-билета в населенных пунктах региона, а также льготного проездного в Рязани — с 375 до 389 рублей. По словам министра транспорта Вадима Решетника, эта мера позволит повысить сбалансированность финансового состояния перевозчиков в условиях роста затрат на топливо, запчасти и другие эксплуатационные материалы.