В Кремле опровергли сообщения о плохом самочувствии Путина

В Кремле опровергли сообщения о плохом самочувствии Путина. По словам Дмитрия Пескова, там более или менее знают, кто стоит за подобными слухами.

В Кремле опровергли сообщения о плохом самочувствии Путина. Об этом во вторник, 8 декабря, агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, Владимира Путина это [вбросы о плохом здоровье] не беспокоит. Да и нельзя сказать, что растет количество этих публикаций. И такие публикации постоянно сопровождали президента, и он никогда не обращал на них внимания», — заявил Песков.

По его словам, в Кремле более или менее знают, кто стоит за подобными слухами. Также пресс-секретарь отметил, что вбросы, скорее всего, будут продолжаться.