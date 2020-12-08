В Дядькове водитель пытался устроить «разборки» на дороге

Renault Logan обгонял машину с видеорегистратором, когда на «встречке» показалась «ГАЗель». Судя по ролику, водитель машины с регистратором не сбавлял скорость, из-за чего Logan едва успел перестроиться в свой ряд.

В Дядькове водитель пытался устроить «разборки» на дороге. Этот момент снял видеорегистратор.

Renault Logan обгонял машину с видеорегистратором, когда на «встречке» показалась «ГАЗель». Судя по ролику, водитель машины с регистратором не сбавлял скорость, из-за чего Logan едва успел перестроиться в свой ряд.

«Ну, хватит же уже! Это что такое, сейчас пешком пойду!» — слышится на видео женский голос.

Увернувшийся от столкновения с «ГАЗелью» мужчина из Renault Logan остановился и, ругаясь, побежал в сторону машины с видеорегистратором. Второй водитель вырулил и уехал.