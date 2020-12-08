В Челябинской области трехлетний ребенок насмерть замерз дома

Известно, что семья состоит на учете как малообеспеченная, в ней есть еще один годовалый ребенок. Расследование продолжается.

В городе Сатки Челябинской области насмерть замерз трехлетний ребенок, который был дома. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, утром 4 декабря в сенях одного из частных домов обнаружили тело девочки с признаками переохлаждения. Ее мать заявила, что перед сном видела, как дочь лежала в кроватке, а утром обнаружила ее труп в неотапливаемых сенях.

Известно, что семья состоит на учете как малообеспеченная, в ней есть еще один годовалый ребенок.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК, расследование продолжается.