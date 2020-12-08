В центре Рязани девушка на «Тойоте» устроила ДТП

Авария произошла примерно в 15:00 на улице Свободы. По предварительной информации, 24-летняя рязанка на Toyota на нерегулируемом перекрестке не пропустила ехавший по главной дороге Ford Focus.

Во вторник, 8 декабря, в центре Рязани девушка на Toyota Corolla устроила ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 15:00 на улице Свободы. По предварительной информации, 24-летняя рязанка на Toyota на нерегулируемом перекрестке не пропустила ехавший по главной дороге Ford Focus. За рулем второй машины был 51-летний рязанец, он получил травмы.

Пострадавшему оказали медпомощь.