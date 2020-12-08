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Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с COVID-19
Специалисты проанализировали статистику по заболеваемости в Германии. Ученые пришли к выводу, что повсеместное ношение масок уменьшает суточный прирост зарегистрированных случаев заражения на 47%.

Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с COVID-19. Согласно результатам исследований, опубликованных на международном научном портале PNAS, в короткий срок количество новых заразившихся снижается благодаря ношению масок, передает РИА Новости.

Специалисты проанализировали статистику по заболеваемости в Германии. Ученые пришли к выводу, что повсеместное ношение масок уменьшает суточный прирост зарегистрированных случаев заражения на 47%.

В сентябре Роспотребнадзор также отмечал, что ношение масок снижает вероятность заражения в 1,8 раза.