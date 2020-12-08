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У Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» появится «студенческая» версия
Цель проекта — формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства среди граждан России в возрасте от 18 до 30 лет включительно, обучающихся на любой форме обучения в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования.

У Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» появится «студенческая» версия.

Трек «Мастера гостеприимства. Студенты» реализуют в партнерстве с Росмолодежью и Российским союзом молодежи, он призван выявлять лучшие студенческие инициативы, раскрывать потенциал молодежи в сфере туризма и гостеприимства в России.

Цель проекта — формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства среди граждан России в возрасте от 18 до 30 лет включительно, обучающихся на любой форме обучения в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования.

В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

Студенческий трек конкурса «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал.

У студентов, показавших высокие результаты в дистанционном этапе, будет возможность принять участие в общероссийских форумах Росмолодежи, таких как «Территория смыслов», «Таврида», «Машук» и многие другие.

Очный этап пройдет в четырех уникальных регионах России, расположенных в разных природных и климатических зонах. Они будут объявлены организаторами конкурса в конце 2020 года.

Региональные полуфиналы студенческого трека планируются к проведению летом и осенью 2021 года. По их результатам лучшие участники выйдут в финальную «Битву мастеров».

Победители получат право на грантовую поддержку для реализации своих проектов от Федерального агентства по делам молодежи в размере до 1,5 млн рублей. Лучшие участники получают 2 привилегии при поступлении на профильные направления в магистратуру, наставничество ведущих экспертов отрасли, в т. ч. победителей конкурсов «Лидеры России», «Мастера гостеприимства».

Старт второго сезона состоялся 17 ноября 2020 года. Подробнее о конкурсе: welcomecup.ru. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент Российской Федерации Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», профессиональный конкурс «Учитель будущего» и другие.