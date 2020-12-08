У рязанского сироты чуть не отобрали жилье из-за ошибки в написании фамилии

У рязанского сироты чуть не отобрали жилье из-за ошибки в написании фамилии. В фамилиях членов семьи в запросе по-разному были указаны буквы «ъ» и «ь». Из-за этого получалось, что в жилище прописано не шесть, а четверо человек, и отдельная квартира сироте не полагалась.

У рязанского сироты чуть не отобрали жилье из-за ошибки в написании фамилии. Об этом в своей официальной группе «Вконтакте» сообщает правозащитное общество «Мемориал».

В июле 2020 года молодой человек вселился в предоставленную государством квартиру. Через месяц после этого ему пришло письмо из администрации с уведомлением об отказе в предоставлении жилья. Оказалось, еще в январе 2020 года чиновники администрации делали запрос о его прописке. В фамилиях членов семьи в запросе по-разному были указаны буквы «ъ» и «ь». Из-за этого получалось, что в жилище прописано не шесть, а четверо человек, и отдельная квартира сироте не полагалась. В апреле его сняли с учета нуждающихся в жилье. Пострадавший сирота обратился в правозащитное общество «Мемориал».

Суд перепроверил правильность написания имен и фамилий его родственников и встал на сторону сироты. Теперь ожидается вступление решения суда в силу.