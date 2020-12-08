Скончалась экс-директор михайловского музея Светлана Феофанова

Об этом 5 декабря сообщили в соцсетях.

Скончалась экс-директор Михайловского краеведческого музея Светлана Феофанова. Об этом 5 декабря сообщили в соцсетях.

«Нет больше с нами Светланы Владимировны Феофановой. Любимой коллеги, человека огромной внутренней культуры, хранителя истории города Михайлова. Везде — в школе, в музее, в библиотеке она несла знания и свет людям», — говорится в сообщении.

Феофанову похоронили в понедельник, 7 декабря.