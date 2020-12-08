\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
-5°
Срд, 09
-4°
Чтв, 10
-6°
ЦБ USD 73.66 -0.59 09/12
ЦБ EUR 89.2 -0.77 09/12
Нал. USD 73.12 / 74.85 16:45
Нал. EUR 88.7 / 89.34 16:04
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
4 часа назад
657
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
Вчера 11:29
2 972
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
4 декабря 11:31
7 866
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
9 362
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Синоптики прокомментировали бесснежное начало зимы в Рязанской области
По словам синоптиков, начало зимы в этом году уникально из-за продолжительных морозов и очень высокого атмосферного давления. Согласно прогнозам, в ближайшее время характер погоды не изменится.

Синоптики рязанского гидромета прокомментировали бесснежное начало зимы. Они призвали не «бить тревогу» и привели в пример 2006 год, когда постоянный снежный покров в регионе образовался только 21 января. При этом, тогда же высота сугробов била рекорды: местами они достигали 90 сантиметров.

По словам синоптиков, начало зимы в этом году уникально из-за продолжительных морозов и очень высокого атмосферного давления.

«Из-за обширного сибирского антициклона рязанцы третью неделю ощущают на себе все „прелести“ континентального климата, — отметили в рязанском гидромете. — Снега выпало крайне мало, зато установилась морозная и солнечная погода, что характерно скорее для второй половины зимы (января)».

Согласно прогнозам, в ближайшее время характер погоды не изменится.