Синоптики прокомментировали бесснежное начало зимы в Рязанской области

По словам синоптиков, начало зимы в этом году уникально из-за продолжительных морозов и очень высокого атмосферного давления. Согласно прогнозам, в ближайшее время характер погоды не изменится.

Синоптики рязанского гидромета прокомментировали бесснежное начало зимы. Они призвали не «бить тревогу» и привели в пример 2006 год, когда постоянный снежный покров в регионе образовался только 21 января. При этом, тогда же высота сугробов била рекорды: местами они достигали 90 сантиметров.

По словам синоптиков, начало зимы в этом году уникально из-за продолжительных морозов и очень высокого атмосферного давления.

«Из-за обширного сибирского антициклона рязанцы третью неделю ощущают на себе все „прелести“ континентального климата, — отметили в рязанском гидромете. — Снега выпало крайне мало, зато установилась морозная и солнечная погода, что характерно скорее для второй половины зимы (января)».

Согласно прогнозам, в ближайшее время характер погоды не изменится.