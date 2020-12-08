Синоптики прокомментировали бесснежное начало зимы в Рязанской области

Синоптики рязанского гидромета
По словам синоптиков, начало зимы в этом году уникально из-за продолжительных морозов и очень высокого атмосферного давления.
«Из-за обширного сибирского антициклона рязанцы третью неделю ощущают на себе все „прелести“ континентального климата, — отметили в рязанском гидромете. — Снега выпало крайне мало, зато установилась морозная и солнечная погода, что характерно скорее для второй половины зимы (января)».
Согласно прогнозам, в ближайшее время характер погоды не изменится.