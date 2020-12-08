\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
-5°
Срд, 09
-4°
Чтв, 10
-6°
ЦБ USD 73.66 -0.59 09/12
ЦБ EUR 89.2 -0.77 09/12
Нал. USD 73.12 / 74.85 16:45
Нал. EUR 88.7 / 89.34 16:04
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
4 часа назад
657
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
Вчера 11:29
2 972
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
4 декабря 11:31
7 866
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
9 362
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
С Нового года в Рязани подорожают льготные проездные
Губернатор Николай Любимов отметил, что рост тарифа ожидаем и связан с инфляцией. В частности, ростом цен на топливо, запчасти и другие расходы.

С Нового года в Рязани подорожают льготные проездные. Решение приняли во вторник, 8 декабря, на заседании регионального правительства.

Так, с 1 января месячная стоимость карты «Льготная» вырастет на 14 рублей — до 389.

Губернатор Николай Любимов отметил, что рост тарифа ожидаем и связан с инфляцией. В частности, ростом цен на топливо, запчасти и другие расходы.