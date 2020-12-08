С Нового года в Рязани подорожают льготные проездные
Губернатор Николай Любимов отметил, что рост тарифа ожидаем и связан с инфляцией. В частности, ростом цен на топливо, запчасти и другие расходы.
С Нового года в Рязани подорожают льготные проездные. Решение приняли во вторник, 8 декабря, на заседании регионального правительства.
Так, с 1 января месячная стоимость карты «Льготная» вырастет на 14 рублей — до 389.
Губернатор Николай Любимов отметил, что рост тарифа ожидаем и связан с инфляцией. В частности, ростом цен на топливо, запчасти и другие расходы.