С 1 января изменяется порядок получения медсправок для водителей

С 1 января 2021 года российских водителей обяжут сдавать в наркодиспансере анализы мочи и крови. Стоимость анализов увеличится до девяти тысяч рублей. Срок их получения вырастет до семи дней.

С 1 января 2021 года российских водителей обяжут сдавать в наркодиспансере анализы мочи и крови. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает «Российская газета».

Стоимость анализов увеличится до девяти тысяч рублей. Срок их получения вырастет до семи дней.

Напомним, что новый порядок получения справок собирались ввести в ноябре 2019 года. Тогда возникли очереди желающих получить справки по старым правилам. После этого Минздрав дважды переносил сроки вступления новых правил в силу.