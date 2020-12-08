Рязанском районе реконструировали два газопровода

В 2020 году сотрудники АО «Газпром газораспределение Рязанская область» реконструировали два газопровода в Рязанском районе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В 2020 году сотрудники АО «Газпром газораспределение Рязанская область» реконструировали два газопровода в Рязанском районе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В селе Александрово надземного газопровода переложили под землю, использовав бурение через реку Листвянка. Этот газопровод обслуживает 1380 домовладений и объекты соцсферы — ФАП, школу, детсад, Дом культуры.

«Кроме того, газ получает и крупное сельскохозяйственное предприятие региона. А реконструкция газопровода позволит уменьшить эксплуатационные затраты ГРО на его обслуживание и значительно снизит риск возникновения аварийных ситуаций», — отметил гендиректор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Леонид Кретов.

В селе Букрино вынесли подземный газопровод высокого давления с территории земельных участков, выделенных многодетным семьям. Теперь владельцы территорий, а это 26 семей, смогут беспрепятственно размещать на своих участках объекты капстроительства.