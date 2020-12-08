Рязанские коммунальщики получили новые машины для уборки снега

Комбинированные машины на базе «КамАЗа» предназначены для сгребания снега, подметания и уборки снега с проезжей части, а также для распределения сухого реагента со смачиванием. Технику купили за счет регионального бюджета, сейчас ее оформляют и готовят к работе.

Рязанские коммунальщики получили шесть новых машин для уборки снега. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил сайт мэрии.

Комбинированные машины на базе «КамАЗа» предназначены для сгребания снега, подметания и уборки снега с проезжей части, а также для распределения сухого реагента со смачиванием. Технику купили за счет регионального бюджета, сейчас ее оформляют и готовят к работе.

Всего зимой город будут очищать 43 единицы крупной спецтехники.

В дирекции благоустройства отметили, что новые машины комфортны для водителей: там есть дополнительное освещение рабочей зоны, в кабине низкий уровень шума за счет применения вентилятора с шумоглушителем.