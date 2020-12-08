Рязанская область получит допсредства на создание объектов АПК

Предложение о выделении региону межбюджетных трансфертов одобрили 7 декабря. Средства пойдут на возмещение в 2020 году части затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

В Рязанскую область поступят дополнительные федеральные средства поддержки на создание объектов агропромышленного комплекса. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Макаров.

Предложение о выделении региону межбюджетных трансфертов одобрили 7 декабря. Средства пойдут на возмещение в 2020 году части затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

«Сумма федеральной поддержки составит 227 млн 526 тысяч рублей. Рассмотрение вопроса на заседании Правительства планируется 10 декабря», — сказал Макаров.

Губернатор Николай Любимов выразил благодарность за поддержку региона, бизнеса и граждан.

«Дополнительная финансовая помощь из федерального центра помогает повысить в Рязанской области эффективность антикризисной работы, оказать очень важную помощь, которая позволит обеспечить дальнейшее уверенное развитие аграрных предприятий и рост сельскохозяйственных показателей», — отметил он.