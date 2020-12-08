Рязанцы завоевали медали на Кубке России по джиу-джитсу

Соревнования прошли в дисциплинах «Файтинг» (бои — по 7 весовых категорий у мужчин и женщин), «Не-Ваза» (борьба лежа — по 7 весовых категорий у мужчин и женщин) и «Дуо-систем» (ката парное: мужчина/мужчина, женщина/женщина, мужчина/женщина).

4-6 декабря в Академии единоборств состоялся Кубок России по джиу-джитсу среди мужчин и женщин. Его участниками стали порядка 250 спортсменов из 22 регионов.

Соревнования прошли в дисциплинах «Файтинг» (бои — по 7 весовых категорий у мужчин и женщин), «Не-Ваза» (борьба лежа — по 7 весовых категорий у мужчин и женщин) и «Дуо-систем» (ката парное: мужчина/мужчина, женщина/женщина, мужчина/женщина). По итогам соревнований рязанские спортсмены завоевали 22 медали: 6 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых.

В разделе «Файтинг» 6 медалей. «Золото» у Ольги Медведевой (63 кг) и Маргариты Якушкиной (свыше 70 кг). «Серебро» у Куценко Николая (85 кг). «Бронзу» завоевали Александр Олейников (85 кг), Александр Лобанов (свыше 94 кг) и Алексей Пяткин (свыше 94 кг). Спортсмены — воспитанники СШОР «Юпитер» Рязани.

В разделе «Не-Ваза» 16 медалей. Золотые медали завоевали: Татьяна Федосеева (63 кг), Маргарита Якушкина (свыше 70 кг), Азизжон Махмудов (62 кг) и Волков Андрей (свыше 94 кг). Серебро у Валери Романовой (57 кг), Руслана Гасанова (69 кг), Давуда Магомедова (77 кг) и Андрея Спиридонова (94 кг). Бронзу завоевали Валерия Фокина (63 кг), Ульяна Ветренко (63 кг), Субхон Бехбудов (56 кг), Михаил Воробьев (77 кг), Дмитрий Сиротин (94 кг) и Александр Лобанов (свыше 94 кг).

В абсолютной весовой категории бронзовые награды завоевали Александр Лобанов и Андрей Спиридонов.