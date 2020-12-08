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«Ростелеком» и Пенсионный фонд подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2020»
Всего на конкурс подали свыше 4 600 заявок из 77 регионов. 84% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) определили победителей VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2020». Результаты объявили на церемонии вручения «Премии Рунета», которая прошла в Москве 3 декабря.

Ежегодный конкурс организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и ПФР для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ.

В предыдущие годы многим участникам подать заявки помогали преподаватели курсов, поэтому в условиях пандемии и невозможности проводить очные занятия в 2020 году ожидалось снижение количества участников. Однако в результате на конкурс поступило больше работ, чем в 2019 году.

Всего на конкурс подали свыше 4 600 заявок из 77 регионов. 84% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.

В 2020 году в конкурсе участвовали 84,5% женщин и 15,5% мужчин. Средний возраст участников составил 63,4 года, возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет.

От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах поступило 60% конкурсных работ, 40% пенсионеров обучались самостоятельно, в том числе по программе «Азбука интернета». По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших компьютер постоянно растет: в 2019 году их было 37,5%, в 2018 году — 32,8%, в 2017 году — 31%.

Пользователями портала госуслуг являются 91,3% участников конкурса против 84,4% в 2019 году. Такое повышение может быть связано как с условиями самоизоляции и необходимостью решать максимальное количество вопросов не выходя из дома, так и общим повышением компьютерной грамотности российских пенсионеров и удобством предоставляемых сервисов.

Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:

  • 1 место: Александра Афанасьева, Новосибирская область;
  • 2 место: Лариса Яковлева, Новгородская область;
  • 3 место: Юлия Загородникова, Саратовская область.

Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:

  • 1 место: Евдокия Блинова, Нижегородская область;
  • 2 место: Юлия Ершова, Воронежская область;
  • 3 место разделили Светлана Гасилова из Псковской области и Людмила Осипюк из Амурской области.

В этой номинации определить победителя было сложнее всего, так как именно в нее поступило 78,5% работ. Поэтому, в порядке исключения конкурсная комиссия приняла решение выделить дополнительный приз.

Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» стали:

  • 1 место: Татьяна Ушанова, Ульяновская область;
  • 2 место: Наталья Морова, Республика Марий Эл;
  • 3 место: Елена Круглякова, Саратовская область.

Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:

  • 1 место: Вера Зайцева, Саратовская область;
  • 2 место: Наиля Крайнова, Республика Татарстан;
  • 3 место: Маргарита Сорочьева, Московская область.

Победителями в номинации «Я — интернет-звезда» стали:

  • 1 место: Валентина Солдатова, Республика Татарстан;
  • 2 место: Владимир Жиленко, Республика Крым;
  • 3 место: Наталья Щербинина, Красноярский край.

Победителями в номинации «Моя „Азбука интернета“» стали:

  • 1 место: Марина Макоян, Тамбовская область;
  • 2 место: Мария Завизион, Волгоградская область;
  • 3 место: Людмила Варьяс, Омская область.

По результатам конкурса также был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Бессменное лидерство в номинации «Самый активный регион» сохраняет Республика Татарстан, только однажды за всю историю конкурса уступившая первое место Красноярскому краю.

В топ-10 активных регионов в 2020 году вошли:

  1. Республика Татарстан — 805 участников (18,13%);

  2. Воронежская область — 557 участников (12,54%);

  3. Оренбургская область — 281 участник (6,33%);

  4. Московская область — 267 участников (6,01%);

  5. Ульяновская область — 176 участников (3,96%);

  6. Саратовская область — 173 участника (3,90%);

  7. Тюменская область — 166 участников (3,74%);

  8. Ростовская область — 149 участников (3,36%);

  9. Кемеровская область — 145 участников (3,27%);

  10. Красноярский край — 134 участника (3,02%).

Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».