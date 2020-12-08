Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) определили победителей VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2020». Результаты объявили на церемонии вручения «Премии Рунета», которая прошла в Москве 3 декабря.
Ежегодный конкурс организован разработчиками
В предыдущие годы многим участникам подать заявки помогали преподаватели курсов, поэтому в условиях пандемии и невозможности проводить очные занятия в 2020 году ожидалось снижение количества участников. Однако в результате на конкурс поступило больше работ, чем в 2019 году.
Всего на конкурс подали свыше 4 600 заявок из 77 регионов. 84% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.
В 2020 году в конкурсе участвовали 84,5% женщин и 15,5% мужчин. Средний возраст участников составил 63,4 года, возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет.
От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах поступило 60% конкурсных работ, 40% пенсионеров обучались самостоятельно, в том числе по программе «Азбука интернета». По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших компьютер постоянно растет: в 2019 году их было 37,5%, в 2018 году — 32,8%, в 2017 году — 31%.
Пользователями
Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:
- 1 место: Александра Афанасьева, Новосибирская область;
- 2 место: Лариса Яковлева, Новгородская область;
- 3 место: Юлия Загородникова, Саратовская область.
Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:
- 1 место: Евдокия Блинова, Нижегородская область;
- 2 место: Юлия Ершова, Воронежская область;
- 3 место разделили Светлана Гасилова из Псковской области и Людмила Осипюк из Амурской области.
В этой номинации определить победителя было сложнее всего, так как именно в нее поступило 78,5% работ. Поэтому, в порядке исключения конкурсная комиссия приняла решение выделить дополнительный приз.
Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» стали:
- 1 место: Татьяна Ушанова, Ульяновская область;
- 2 место: Наталья Морова, Республика Марий Эл;
- 3 место: Елена Круглякова, Саратовская область.
Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:
- 1 место: Вера Зайцева, Саратовская область;
- 2 место: Наиля Крайнова, Республика Татарстан;
- 3 место: Маргарита Сорочьева, Московская область.
Победителями в номинации «Я — интернет-звезда» стали:
- 1 место: Валентина Солдатова, Республика Татарстан;
- 2 место: Владимир Жиленко, Республика Крым;
- 3 место: Наталья Щербинина, Красноярский край.
Победителями в номинации «Моя „Азбука интернета“» стали:
- 1 место: Марина Макоян, Тамбовская область;
- 2 место: Мария Завизион, Волгоградская область;
- 3 место: Людмила Варьяс, Омская область.
По результатам конкурса также был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Бессменное лидерство в номинации «Самый активный регион» сохраняет Республика Татарстан, только однажды за всю историю конкурса уступившая первое место Красноярскому краю.
В топ-10 активных регионов в 2020 году вошли:
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Республика Татарстан — 805 участников (18,13%);
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Воронежская область — 557 участников (12,54%);
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Оренбургская область — 281 участник (6,33%);
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Московская область — 267 участников (6,01%);
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Ульяновская область — 176 участников (3,96%);
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Саратовская область — 173 участника (3,90%);
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Тюменская область — 166 участников (3,74%);
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Ростовская область — 149 участников (3,36%);
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Кемеровская область — 145 участников (3,27%);
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Красноярский край — 134 участника (3,02%).
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