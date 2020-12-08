Роспотребнадзор рассказал рязанцам, как безопасно встретить Новый год и Рождество

Риск заражения коронавирусом, гриппом или ОРВИ можно снизить, соблюдая правила. Жителям региона рекомендуют провести праздники дома в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.