Роспотребнадзор рассказал рязанцам, как безопасно встретить Новый год и Рождество
Риск заражения коронавирусом, гриппом или ОРВИ можно снизить, соблюдая правила. Жителям региона рекомендуют провести праздники дома в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.
Роспотребнадзор рассказал рязанцам, как безопасно встретить Новый год и Рождество. Жителям региона рекомендуют провести праздники дома в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.
Риск заражения коронавирусом, гриппом или ОРВИ можно снизить, соблюдая правила:
- постараться воздержаться от посещения мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов;
- уделить особое внимание социальной дистанции;
- избегать массового скопления людей даже на улице;
- максимально ограничить контакты в праздники;
- не посещать много гостей и не приглашать их к себе;
- надевать маску при посещении родственников и знакомых, в ТЦ и других местах, где возможна передача инфекции;
- воздержаться от поездок за границу.