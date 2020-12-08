Путин подписал закон о «заморозке» накопительной части пенсии

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года идут на выплаты нынешним пенсионерам. Теперь эта норма действует до 2023 года.

Владимир Путин подписал закон о «заморозке» накопительной части пенсии до конца 2023 года. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года идут на выплаты нынешним пенсионерам. Теперь эта норма действует до 2023 года.

В пояснительной записке документа говорится, что это «не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется».