Путин подписал закон о реформе ОМС

Фонду ОМС передадут часть полномочий страховщиков. Он сможет, в частности, сможет организовывать медпомощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями.

Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Фонду ОМС передадут часть полномочий страховщиков. Он сможет, в частности, сможет организовывать медпомощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями.

Нормативы предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи, а также затраты на нее будет устанавливать правительство в составе базовой программы ОМС.

Федеральные власти станут распределять между клиниками объемы предоставления помощи с учетом их мощностей, а также услуг, финансируемых из других источников.