Приставы объявили в розыск шиловца

Судебные приставы объявили в розыск 39-летнего Вячеслава Кузнецова из Шиловского района. По месту регистрации мужчина не проживает, по последнему известному адресу не установлен, на связь с приставами не выходит.

Судебные приставы объявили в розыск 39-летнего Вячеслава Кузнецова из Шиловского района. Как сообщила пресс-служба регионального УФССП, он задолжал почти 120 тысяч рублей по алиментам своей 13-летней дочери.

По месту регистрации мужчина не проживает, по последнему известному адресу не установлен, на связь с приставами не выходит.