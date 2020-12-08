Приставы объявили в розыск шиловца
Судебные приставы объявили в розыск 39-летнего Вячеслава Кузнецова из Шиловского района. По месту регистрации мужчина не проживает, по последнему известному адресу не установлен, на связь с приставами не выходит.
Судебные приставы объявили в розыск 39-летнего Вячеслава Кузнецова из Шиловского района. Как сообщила
По месту регистрации мужчина не проживает, по последнему известному адресу не установлен, на связь с приставами не выходит.
Всех, кто что-то знает о Кузнецове, просят сообщить по телефону: