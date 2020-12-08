Появились подробности гибели мужчины на озере под Рязанью

Труп вмерз в лед. Отмечается, что сначала извлеченное из озера (корка льда уже успела нарасти сантиметров на десять) тело не могли опознать.

Издательство «Пресса» сообщило подробности гибели мужчины на озере Бабинка под Рязанью. Тело нашел гулявший с семьей житель Полян в воскресенье, 6 декабря.

Труп вмерз в лед. Отмечается, что сначала извлеченное из озера (корка льда уже успела нарасти сантиметров на десять) тело не могли опознать.

Следов насильственной смерти специалисты не обнаружили. Родственников погибшего разыскали на следующий день благодаря соцсетям. Они не знают, что мужчина мог делать на водоеме: он не ходил на рыбалку и не катался на коньках.

«Однако, по сведениям родственников, в последнее время он очень увлекался алкоголем, — пишет „Пресса“. — Возможно, именно пары спиртного и затуманили разум погибшего настолько, что он вышел на лед, оставив на берегу верхнюю одежду».