Полицейские обезоружили шатчанина, едва не убившего жену

Известно, что 49-летний мужчина не работает и злоупотребляет алкоголем, из-за этого в семье часто бывают ссоры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские обезоружили жителя села Казачья Слобода Шацкого района, который чуть не убил жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 49-летний мужчина не работает и злоупотребляет алкоголем, из-за этого в семье часто бывают ссоры. В очередной раз муж вернулся домой пьяным и потребовал у 43-летней жены деньги на сигареты. Та отказала и упрекнула супруга к его образе жизни.

Начался конфликт, шатчанин схватил топор и пригрозил женщине убийством. Потерпевшая убежала к соседям и вызвала полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.