Подозреваемого в убийстве сасовца арестовали

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Расследование продолжается.

Жителя села Новое Березово Сасовского района арестовали. Его подозревают в убийстве соседа, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что 54-летний мужчина жил в доме сестры со своим 52-летним другом. Они не работали и постоянно выпивали.

Во время очередного застолья 4 декабря друзья поссорились на бытовой почве. Один из них взял нож и ударил второго в живот, от полученной травмы тот скончался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Расследование продолжается.